لصحة أفضل.. تبديل الوسادة كل سنتين والمرتبة كل 7

يجهل العديد من الناس أنه من الضروري تبديل الوسادات والأغطية والمراتب بعد مدة معينة من استخدامها لتفادي الإصابة بأمراض عدة.

و أكد خبراء بريطانيون ،بعد مراقبة أكثر من ألفين شخص فوق سن الثامنة عشرة، أن اكثر من 80% لا يعلمون متى يجب تبديل الوسادات و المراتب.

ووفقا للخبراء يجب تبديل الوسادة بعد سنتين من استخدامها والأغطية كل خمسة سنوات أما المرتبة فيجب تبديلها كل سبعة سنوات، حيث أن الاحتفاظ بها لمدة أطول يزيد من خطر الإصابة بأوجاع و مشاكل في الرقبة نتيجة النوم على وسادات قديمة.

كما ان النوم على المرتبة نفسها لمدة تتعدى السبعة سنوات يزيد من المشاكل الصحية كالحساسية و احتقان الأنف، فالمراتب و الوسادات تمتلئ بالغبار مع الوقت كما تجذب نوع من الحشرات التي تعرف ببق الفراش التي تتواجد في الأماكن المغلقة و تتكاثر في المناطق التي نادرا" ما يتم تهويتها.