زراعة شعر اللحية.. جديد عمليات التجميل

أصبحت زراعة اللحية واحدة من أحدث صيحات عمليات التجميل، إذ شهد الطلب عليها ارتفاعاً بنسبة 25% السنة الماضية. فهذه العملية تعد الحل الأنسب لمن يعاني صعوبة في نمو شعر اللحية لديه.

وقد أصبحت اللحية رمزاً للموضة إذ لاقت شعبية واسعة في الآونة الأخيرة بين نجوم هوليوود ولكن العديد من الرجال لا يستطيعون تطويل لحاهم، إذ إن 45% من الرجال يشكون من عدم اكتمال لحاهم بسبب وجود بقع بيضاء بين الشعر.

وهكذا أصبحت عملية زراعة شعر اللحية من أكثر العمليات التجميلية انتشاراً ويفوق الطلب عليها في بعض المناطق على عملية تجميل الأنف بمعدل ثلاث مرات. فهي عملية بسيطة تستغرق يوماً واحداً وتتم تحت تخدير موضعي، ويقوم الطبيب خلالها بنقل بصيلات من شعر الرأس إلى الوجه.

يذكر أن 90% من الشعر الذي تتم زراعته ينمو وتكتمل اللحية بعد مدة قد تستغرق عشرة أشهر.

وإلى جانب شكل اللحية، أثبتت دراسات سابقة أن للحية فوائد صحية حيث إنها قد تقي الرجل من سرطان الجلد بنسبة 90%، كما أنها تؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

