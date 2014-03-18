نمط حياتك يطيل عمرك.. ويجنبك الأمراض

تدور الدراسات والتحليلات بشكل دائم حول نمط الحياة والعوامل المؤثرة في حياة الإنسان وطول عمره أو حتى الأمراض التي تصيبه مع التقدم في السن.

وتتناول الدكتورة بول برافمان، مديرة المركز الصحي في جامعة كاليفورنيا بسان فرنسيسكو، موضوع التفاوت الطبقي وتأثيره على طول العمر والأمراض التي تواجه الإنسان.

وتشرح برافمان المحددات الاجتماعية بأنها نمط حياة الإنسان من حيث الدخل والعادات الاجتماعية، وتؤكد أهمية فصل هذه المحددات عن الرعاية الصحيةو التي لا تؤثر إلا بنسبة قليلة على حياة الإنسان.

وتتحدث مديرة المركز الصحي في جامعة كاليفورنيا عن أنه عندما يمرض الإنسان يحتاج للرعاية الطبية، و"لكننا نبحث في سبب المرض الذي نتج عن طريقة ولادته والبيئة التي عاش بها".

وبحسب الدراسات فإن الإنسان يستطيع أن يجنب نفسه الأمراض من خلال ممارسة العادات الصحية والرياضة والعيش في حياة منظمة من حيث ساعات النوم والتوازن الغذائي.