"شريط لاصق".. أحدث تقنيات القضاء على التجاعيد

تطورت تقنيات مكافحة تجاعيد الجلد في الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، حيث بات لحقن البوتوكس - التي تعتبر من أكثر الإجراءات التجميلية رواجاً بحثاً عن الجمال الخالي من خطوط التجاعيد التي يرسمها الزمن - منافس جديد كلياً يبعد كل البعد عن وخز الحقن.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد قامت إحدى شركات التجميل بطرح تقنية جديدة للتغلب على خطوط التجاعيد في الجبين والوجه، عبر "شريط لاصق" يقضي على خطوط العبوس في الجبين بعد ساعات قليلة من استخدامه خلال اليوم أو أثناء النوم.

ويُنصح المستخدمون للشريط بتطهير منطقة التجاعيد، والعمل على تهدئة خطوطها بيد واحدة مع المحافظة على شد الجلد، بعد ذلك يتم وضع الشريط اللاصق على مركز تجاعيد الجبين وترك الشريط لعدة ساعات أو خلال وقت النوم.

وأوضحت الشركة أن الشريط اللاصق يعمل على الحد من حركة عضلات الجبين ويعيد الجلد مشدوداً وناعماً؛ مبينةً أن أفضل نتائج تكون عند استخدامه ليلاً.

وتضيف الشركة: "الشريط اللاصق مصمم للاستخدام المنزلي أو خلال السفر لتحسين مظهرك، والحد بسهولة من خطوط التجهم، وعدم الاعتماد على عمليات التجميل المكلفة".

وقال روبن كابستك مؤسسRealine الشركة المنتجة للشريط السحري إنه عمد إلى التخلص من التجاعيد بشكل سهل وفعال، حيث يقوم الشريط اللاصق بتغطية مساحة كبيرة من الجلد.

وأوضح أنه "كان من المهم أن يحصل الشريط اللاصق على الموافقة الطبية لاستخدامه، حيث إنه يعمل على تقييد حركة العضلات، في حين يبقي الجلد ناعماً".

وبحسب الصحيفة فإن 84% من المشاركين في التجارب السريرية للمنتج قالوا إن تجاعيد العبوس في الوجه اختفت بشكل سلس ومن دون معاناة بعد استخدام اللاصق.