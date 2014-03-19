الأذكياء أكثر قدرة على الثقة بالآخرين

كشف بحث جديد أجري في جامعة "أوكسفورد" البريطانية، أن الأذكياء هم أكثر عرضة للثقة في الآخرين بصورة أسرع، مقارنة بالأشخاص الأقل ذكاء. وقد عكف فريق بحثي بقيادة كارل نوا، رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة "أوكسفورد"، في بحث نشرت نتائجه في العدد الأخير من مجلة "بلوس وان"، على تقديم استطلاع رأي على عينة من البالغين في الولايات المتحدة على مدى عامين، حيث طلب من المشاركين الإجابة عن عدد من الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى السلوكيات والمواقف الاجتماعية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين سجلوا أرقاماً كبيرة على مقياس الذكاء كانوا أكثر سرعة في الثقة بالآخرين مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بذكاء أقل.

وكان استنتاج آخر قد أفاد بأن الأفراد الأذكياء يميلون إلى أن يكونوا أكثر قدرة على تحديد الحوافز لجذب الناس إليهم وجعلهم يفكرون مثلهم.