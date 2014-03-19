بالفيديو.. فكر جيداً قبل أكل وجبة من النقانق!

تعتبر النقانق من الأطعمة المحببة والمفضلة لدى الجميع، لكن ربما إذا رأى محبو النقانق الفيديو المرفق، والمصوّر من داخل أحد مصانع إنتاج النقانق، ربما يغيرون رأيهم في طعامهم المفضل.

وبحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فخطوات تصنيع النقانق تشتمل على فرم اللحم البقري أو الدجاج أو لحم الخنزير، ثم تشكيله في الشكل النهائي للنقانق.

وتصنع النقانق كذلك من اللحوم المتبقية بعد تقطيع شرائح اللحم "ستيك"، حيث يتم فرمها بنفس الطريقة التي يصنع بها الهامبورغر، ثم يضاف الملح والتوابل والنشا ومكسبات الطعم، ويتم الخلط فيما يشبه تشكيل الطين أو الصلصال.

ويتم تفريغ الهواء من الخليط قبل تعبأته في الأغشية، ويلي ذلك غسل النقانق بسائل مدخّن لإكسابه الطعم الجيد، ويتم تصنيع 2.5 مليون قطعة نقانق خلال دوام واحد في المصنع.