دراسة: قشور الحمضيات غنية بفيتامين C ومضادات أكسدة

كشفت دراسات حديثة أن بعض بقايا الطعام التي نقوم عادة بالتخلص منها، مفيدة للصحة لغناها بالمواد الغذائية، كقشور الحمضيات على سبيل المثال، حيث تعد أغنى في محتواها من الفيتامين سي، ومضادات الأكسدة من الليمون والحامض.

كما يحتوي قشر الحمضيات على أربعة أضعاف كمية الألياف في هذه الفاكهة ويمكن استخدام هذه القشور في السلطات أو إضافتها إلى الشاي.

أما قالب الأناناس فيحتوي على انزيم يساعد على الهضم ويعمل كمضاد للالتهابات، ويمكن عصر القالب وإضافته إلى العصائر.

أما قشر البطيخ فهو أيضا غني بالفوائد الغذائية، حيث يحتوي على كميات كبيرة من السيترولين وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تنشط الدورة الدموية وتعالج ارتفاع ضغط الدم، و يمكن أيضا طحنه وإضافته إلى العصائر.

أما قشرة البصل والثوم فهي الأغنى بمضادات الأكسدة فينصح خبراء التغذية بعدم التخلص منها وإضافتها إلى الشوربة والطبيخ.

