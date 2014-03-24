مرض السل يعتبر ثاني أخطر مرض قاتل بعد الإيدز

يُعتبر مرض السل ثاني أخطر مرض قاتل بعد مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وبحلول اليوم العالمي لمرض السل الموافق 24 من الشهر الجاري، سجلت إصابة نحو 8.6 مليون شخص بالسل في عام 2012 بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية توفي منهم مليون و300 ألف، وكانت 95% من الإصابات من نصيب الدول النامية.

وبحسب إحصائيات المنظمة وصل عدد المصابين بالسل في دول غرب المتوسط إلى 670 ألف في 2012.

وبالنسبة للنساء اللاتي تبلغ أعمارهن ما بين 15 - 44، ، فهو يُعتبر من ضمن أكثر الأمراض المسببة لوفاة المرأة إضافة للسرطان وأمراض القلب.

وقدرت المنظمة عدد الأطفال الذين يعانون من السل 530 ألفا، و74 ألف طفل مصاب بالإيدز مات بعد إصابته بالسل.

لكن الجدير بالذكر أن عدد الإصابات بهذا المرض انخفض بنسبة 45% منذ عام 1999.

ومرض السل هو عبارة عن بكتيريا تصيب الرئة، وينتقل من شخص إلى آخر عبر الهواء، عند العطس أو السعال.

ومن أعراض المرض السعال وبصق الدم، وآلام في الصدر، والشعور بالضعف، وخسارة في الوزن، وارتفاع في درجة حرارة المصاب وتعرقه خلال النوم.

ويمكن علاج السل بإعطاء المريض دواء ضد البكتيريا لمدة 6 أشهر، مع ضرورة وجود رعاية ودعم طبي دائمين.