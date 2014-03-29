لأول مرة.. هر ينقل السل إلى إنسان

أكدت أجهزة الصحة العامة البريطانية هذا الأسبوع أول حالتي إصابة بمرض السل، عن طريق انتقال العدوى من هر إلى إنسان، في سابقة من نوعها على صعيد العالم.

وحصل هذا الاكتشاف إثر دراسة أجريت السنة الماضية على "تسعة هررة أليفة حاملة لبكتيريا "ميكوبكتريوم بوفيس" في منطقتي بركشاير، شرقي إنكلترا، وهمشاير جنوبي البلاد، أجراها علماء في الوكالة البيطرية المتخصصة في الصحة الحيوانية، وفق ما أفاد عضو في أجهزة الصحة العامة البريطانية الخميس.

وأوضح العلماء أن "هذه الهررة أصيبت على الأرجح بالعدوى بسبب لدغها من جانب حيوانات الغرير أو القوارض". وأكدوا أن "الشخصين المصابين يتفاعلان بشكل جيد مع العلاج".

كذلك أشارت أجهزة الصحة العامة البريطانية إلى أن شخصين آخرين من أصحاب الهررة تعرضا للسل لكن المرض "لم يتفش" لديهما. وأضافت "نوصي هذين الشخصين بتحذير أفراد عائلتيهما كي يتم إخضاعهم لفحوص ويتلقوا مساعدة أجهزة الصحة العامة".

كما أوضحت هذه الأجهزة أن حالات انتقال عدوى السل من الهررة إلى البشر "لا تزال نادرة جداً"، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يحصل عن طريق "تنشق بكتيريا منقولة من هذه القطط".

يذكر أن مرض السل يصيب بشكل أساسي الرئتين، إلا أنه قد يطال أجزاء الجسم كافة، كالعظام والجهاز العصبي. وفي 2012 تم تسجيل 8751 حالة إصابة بالسل في بريطانيا.