مشروبات "الدايت" تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

ذكرت دراسة غير رسمية أن مشروبات الحمية "الدايت"، قد تزيد خطر الإصابة بأزمات قلبية أو جلطات دماغية أو قد تؤدي إلى مشكلات أخرى في القلب بالنسبة للنساء بعد سن انقطاع الطمث.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة بالنساء اللواتي لا يشربن أو نادراً ما يشربن مشروبات الدايت فإن النساء اللواتي يشربن هذه المشروبات مرتين أو ثلاث مرات يومياً يزيد لديهن احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، كما يزيد عندهن احتمال الوفاة بنسبة 50% جراء الإصابة بالأمراض الناتجة عن مشروبات الدايت.

وتم جمع النتائج من تحليل لتناول مشروب الدايت وآثاره بين ما يقارب 60 ألف مشاركة، وذلك في دراسة أميركية استمرت لفترة طويلة لاتجاهات صحة القلب والأوعية الدموية بين النساء بعد سن انقطاع الطمث.

وقال الدكتور أنكور فياس من مستشفيات وعيادات جامعة أيوا والذي ترأس الدراسة: "تتماشى نتائجنا مع دراسات سابقة وتعزز هذه النتائج تلك الدراسات، كما توضح وجود ارتباط بين مشروبات الدايت والمتلازمة الأيضية".

وعرضت نتائج الدراسة في الجلسات العلمية السنوية للجامعة الأميركية لطب القلب في واشنطن.

وكان متوسط عمر النساء اللاتي اشتملت عليهن دراسة مشروبات الدايت، 62 وكان يجب ألا يكون لديهن تاريخ إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لكي يتم إدراجهن في التحليل.

وطلب من النساء من خلال استبيان تحديد استهلاكهن من مشروبات الدايت خلال آخر ثلاثة شهور، وتم تعريف المشروب بأنه متوسط 12 أوقية وتشتمل على مشروبات صودا دايت ومشروبات فاكهة دايت.

وبعد متوسط متابعة يتراوح بين 7 إلى 8 أعوام لوحظت مجموعة من النتائج السلبية من بينها أمراض القلب التاجية وقصور القلب الاحتقاني وأزمات قلبية وجلطة دماغية ومرض الشرايين الطرفية والوفاة جراء الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حوالي 8.5% من النساء اللاتي كن يستهلكن مشروبين أو ثلاثة من مشروبات الدايت يومياً.

وقال فياس "وجدنا فقط ارتباطاً لذا لا يمكن أن نقول إن مشروبات الدايت تسبب هذه المشاكل"، وأضاف "أن عوامل أخرى قد تفسر الارتباط الواضح بين استهلاك مشروب الدايت وخطر الإصابة بأزمات قلبية أو جلطات دماغية".