العشاء بعد الساعة السابعة "كارثة صحية"

تمكنت دراسة طبية حديثة من تحديد الأوقات المثالية لتناول الوجبات الثلاث، خاصة بالنسبة للراغبين بالمحافظة على أوزانهم ورشاقتهم، ومن يحاولون الالتزام بنظام غذائي صحي يمكنهم من التحكم بشكلهم الخارجي.

وتبين من الدراسة الحديثة التي نشرت نتائجها جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن نوعية الطعام ليست العامل الوحيد في نجاح الإنسان بالتحكم بوزنه ووضعه الصحي، وإنما أيضاً مواعيد تناول الوجبات اليومية الثلاثة يمثل عاملاً مهماً، حيث حذرت الدراسة من تناول طعام العشاء بعد الساعة السابعة مساء، حيث يكون موعد النوم قد اقترب.

وحسب المواعيد المثالية التي توصل إليها الباحثون فإن طعام الافطار يجب أن يكون بعد السابعة صباحاً بقليل، ووقته المثالي تحديداً عند الساعة 07:11 صباحاً، أما وجبة الغداء فوقتها الأفضل أن تتراوح بين 12:30 و01:00 ظهراً، على أن وقتها المثالي هو 12:38 ظهراً.

وقالت الدراسة إن تأخير وجبة العشاء إلى ما بعد الساعة السابعة مساءاً يُعتبر "مهلكاً للنظام الغذائي"، على أن وقتها يجب أن يكون بين الساعة السادسة والساعة السادسة والنصف، أما وقتها المثالي فهو 06:14 مساءاً.

وجاء التوصل إلى هذه الأرقام عبر دراسة تضمنت مسحاً شمل أكثر من ألف شخص من ذوي الخبرة والذين نجحوا في خفض أوزانهم عبر عمليات التنظيم الغذائي، على أن الدراسة أجرتها شركة (فورزا سابليمنت).

وقال 84% من الذين شملهم المسح إنهم يعتقدون بشدة أن الالتزام بأوقات وجبات الطعام يمثل أمراً جوهرياً لمن يريدون التخفيف من أوزانهم.

وقال 76% من الذين شملتهم الدراسة إن وجبة الافطار هي الأهم خلال اليوم، وقالوا إن الحفاظ على تناولها يومياً يساعد على التخلص من السعرات الحرارية. فيما قال ثلاثة أرباع من استطلعت آراؤهم إنهم "استفادوا من وجبة الغداء الخفيفة، لكنهم لم يتخلوا عنها بشكل كامل".