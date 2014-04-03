الأسبرين يزيد من معدلات الخصوبة عند النساء

كشفت دراسة أميركية أن الإسبرين يزيد معدلات الخصوبة عند النساء، بعد أن تم اختبار الفرضية على 1000 امرأة في فترة 6 أشهر متواصلة، لكن الدراسة كشفت أيضاً عن أن الإسبرين ليس له علاقة بتخفيف خطر فقدان الحمل أو ولادة الجنين ميتاً، كما هو مشهور عند أغلبية الناس.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون "المعهد الوطني للصحة" بالولايات المتحدة أن الإسبرين يساعد النساء اللاتي فقدن أجنتهن من قبل على الحمل مرة أخرى، وذلك لأن الإسبرين يزيد من ضخ الدم في منطقة الرحم، لكنهم أشاروا إلى أن هذه المعطيات لم تؤكد بعد بشكل قاطع.

واختار الباحثون مجموعة من النساء اللاتي عانين من فقدان الحمل أو ولادة الجنين ميتاً، وقسموهن إلى مجموعتين: إحداهما تناولن أقراص الإسبرين بشكل يومي، والمجموعة الثانية تناولت الدواء بشكل متقطع.

وتابع الباحثون النساء على مدى 6 أشهر وهن يحاولن أن يحملن، ولم يجد الباحثون أي فرق بين المجموعتين بالنسبة لفقدان الحمل، لكنهم وجدوا أن النساء اللاتي واظبن على أخذ الدواء ارتفعت نسبة إمكانية حدوث الحمل بالنسبة لهن.

يُذكر أن الإسبرين هو أحد أشهر الأدوية وأكثرها شعبية منذ ما يزيد على 100 سنة، يستخدم لعلاج أعراض الحمى، كما يستخدم لتجنب تكوّن الجلطات المسببة للنوبات القلبية، ومازال حتى الآن يعتبر علاجاً متميزاً على بدائله.