هل الشقراوات أكثر ذكاء من غيرهن؟

توصل باحثون سويديون إلى نتيجة مفادها أن الشُّقر وبصفة خاصة الشقراوات، يتفوقن على غيرهن في اختبارات درجة الذكاء والوعي المكاني.

وتابع فريق من علماء علم الإنسان في بوراس وسط السويد على مدى أربعة أعوام 30 ألف شخص. وقالت الباحثة صوفيا هاكانسون، إثر الرصد الذي أجري، "ربما آن الأوان لكي ننهي التهكم حول الشقراوات".

وأضافت: "بينت دراستنا في نهاية المطاف أن الشقر أكثر ذكاء في المتوسط، ولكن ليس كثيراً. ينطبق ذلك على الشقر المزيفين أيضاً بصرف النظر عن عرقهم".

وتابعت قائلة: "نحن لا نتحدث عن جين ذكي، بل يبدو أن هناك علاقة بين الشعر الأشقر ونتائج اختبارات درجة الذكاء، لا أعرف لماذا".