معتقدات خاطئة عن تنظيف الأسنان قد تضر بها

يعتمد الناس أساليب متعددة للحفاظ على صحة أسنانهم، مستندين إلى اعتقادات صحية شائعة، إلا أنها ليس كلها صحيحة.

وعلى سبيل المثال، فيعتقد الكثيرون أن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تؤذي الأسنان.. إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ فالمشروبات الغازية تحتوي على مواد حمضية تقوم بتلف مينا الأسنان.

كما يعتقد البعض أن الإفراط في تناول السكر يسبب تسوس الأسنان.. وهذا أيضاً اعتقاد خاطئ، حيث إن بقاء السكر على الأسنان مدة طويلة هو ما يسبب التسوس وليس كمية السكر التي يتناولها الشخص.

وفي سياق متصل، يعتقد الكثيرون أن استخدام المسواك كاف ويغني عن استخدام فرشاة الإسنان، في حين يؤكد أطباء أن المسواك لا ينظف كل أسطح الأسنان كالفرشاة ولا يغني عن استخدامها.

أما البعض الآخر فيختار فرشاة الأسنان القاسية ظنا منه أن استخدامها يساعد في التخلص من بقايا الطعام بشكل أفضل. ويعد هذا من الاعتقادات الخاطئة أيضا، فتنظيف الأسنان بالفرشاة القاسية يؤدي إلى تآكل المينا، لذلك من المفضل استبدالها بالفرشاة الناعمة واستخدامها لمدة تتعدى الدقيقتين.

وأخيراً، يعتقد الكثيرون أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام مباشرة يحميها، إلا أنه يفضَل الانتظار 30 دقيقة بعد تناول الأطعمة، خاصة تلك التي تحوي مواد حمضية قبل تنظيف الأسنان، حيث إن ذلك يدفع ببقايا الطعام بين الأسنان واللثة.