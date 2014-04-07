كوب من الحليب يومياً يجنب السيدات آلام هشاشة العظام

خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول كوب واحد من الحليب يومياً قد يساعد في تخلص النساء من التهابات المفاصل وخاصة آلام الركبتين المصاحبة لهشاشة العظام.

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرتها صحيفة الـ"ديلي ميل"، إلى أن تناول الحليب قليل الدسم يساهم في التقليل من الالتهابات الناتجة عن هشاشة العظام، غير أن تناول الأجبان يساهم في تفاقم المرض لدى النساء.

ووفق الدراسة، فإن تناول الحليب أظهر تحسناً طفيفاً في تخفيف آلام المفاصل لدى الرجال، إلا أن تناول الزبادي أو "الروب" لم يسجل أي تقدم ملحوظ لدى الجنسين.

وهشاشة العظام مرض روماتيزمي يتسبب في التهابات مؤلمة مع تورم في مفاصل اليد والورك والركبة.

وفحصت الدراسة 888 رجلا و1260 سيدة، ممن يعانون من آلام بالركبة ناتجة عن هشاشة العظام، حيث تبين أن السيدات اللواتي يواظبن على تناول كميات مناسبة من الحليب يومياً تقل لديهن نسبة الإصابة بالمرض.

ومن جانبه، شدد المشرف على الدراسة الدكتور بينغ لو من مستشفى النساء في بوسطن على أن "تناول الحليب يلعب دورا هاما في صحة العظام".

وجدير بالذكر أن أكثر من 6 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من هشاشة العظام بواحدة أو كلتا الركبتين. وأعمار خمس المصابين في حدود الخمسينات، بينما نصفهم تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، وذلك فق المؤسسة الخيرية لبحوث التهاب المفاصل في المملكة المتحدة.