الإكثار من الوجبات السريعة يؤثر على علاج الربو

حذرت دراسة حديثة من أن الإكثار من الوجبات السريعة، المعروفة بـ"الجانك فوود" وكذلك المشروبات الغنية بالمواد السكرية يجعل أجهزة الاستنشاق الخاصة بمرضى الربو غير فعالة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين، فإن نتائج الدراسة الأسترالية تعتبر مقلقة؛ لأن مرضى الربو عادة ما يميلون إلى الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، ولذلك توصل الباحثون الأستراليون إلى أن مَنْ يميلون إلى الإكثار من الأطعمة غير الصحية يعرضون أنفسهم لمشاكل تنفسية.

واعتمد الباحثون خلال الدراسة على إجراء مقارنة بين مؤشرات الحمية الغذائية لدى الأشخاص الأصحاء ومقارنتها بمثيلتها لدى مرضى الربو، حيث اكتشفوا أن الالتهابات الناتجة عن الحمية الغذائية تكون أكثر عند مرضى الربو.

كما توصلت الدراسة إلى أن وظائف الرئة تقلّ بنحو 10% عند مرضى الربو الذين يتبعون حمية غذائية غير صحية، مقارنة بمرضى الربو الذين يتبعون حمية غذائية صحية.

وفي دراسة أخرى تم اختبار تأثير زيادة الدهون على فعالية مادة "الفنتولين"، وهو الدواء الأكثر فعالية في علاج حالات الربو والمعروف أيضاً باسم "السالبيوتامول"، حيث تم اختبار تأثير التعرض للأحماض الدهنية على خلايا القصبة الهوائية، وتبين أن كمية "الفنتولين" أو "السالبيوتامول" الذي يتم امتصاصه في وجود الدهون غير المشبعة يكون أكثر كثيراً مما يتم امتصاصه في وجود الدهون المشبعة أو في عدم وجود دهون على الإطلاق.

وتبين من تلك الدراسة أن وجود الدهون غير المشبعة يساعد في التقليل من تصلّب أغشية الخلايا؛ ولذا يسهل عملية امتصاص الدواء، أما في حالة وجود الدهون المشبعة فإن هذه الخاصية تقلّ ويصبح امتصاص الدواء أقل كثيراً.

كما أثبتت الدراسة أيضاً أنه يمكن التحكم في كمية "الفنتولين" أو "السالبيوتامول" التي يأخذها المريض، وذلك بحسب الحمية الغذائية التي يتبعها.

وخلصت الدراسات إلى أن مرضى الربو يجب أن يتبعوا حميات غذائية متوازنة وصحية تعتمد على الإكثار من الخضراوات والفواكه، وكذلك يجب عليهم الحفاظ على أوزان مثالية.