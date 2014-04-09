أيها المتزوجون احذروا يوم الأربعاء!

أكد بعض الخبراء المختصون أن أيام الأربعاء هي أكثر أيام الأسبوع التي تحدث فيها الخيانات الزوجية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تحليل نتائج مسح أجراه موقع إلكتروني للتعارف، حيث شملت الدراسة 172 شخصاً.

وبينت نتيجة الاستطلاع الذي أجري أن أكثر حالات الخيانة الزوجية تحصل يوم الأربعاء، حيث إن 18% ممن استطلع رأيهم قالوا إنهم ارتكبوا الخيانة الزوجية في مثل هذا اليوم من الأسبوع. ومن المستغرب حقا أن يومي السبت والأحد سجلا أقل عدد من الأصوات.

طبعاً لا توجد أي إثباتات علمية أو دراسات موثوقة تؤكد ذلك، على الرغم من كثرة التحليلات والأبحاث التي تطرقت إلى دوافع الخيانات الزوجية بشكل عام، ووجودها بنسب أكبر لدى الرجال أو النساء.