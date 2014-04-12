قاض أميركي يأمر بعزل مريض بالسل في منزله

أمر قاض في ولاية إيلينوي الأميركية مريضاً متمرداً مصاباً بالسل بارتداء سوار في كاحله والبقاء في منزله بمفرده أو حبسه، بحسب تقرير إخباري، اليوم السبت.

ولم يحضر كريستيان مبيمبا إباندا، القاطن في منطقة تشامبين بولاية إيلينوي، خلال الجلسة التي ارتدى خلالها القاضي وكل المتواجدين بقاعة المحكمة كمامات واقية خشية الإصابة بهذا المرض المعدي جدا.

وقالت جولي بريد، مديرة منطقة الصحة العامة في تشامبين -اوربانا، إن السلطات عثرت فيما بعد على إباندا، وهو في العشرينات من عمره، مشيرة إلى أنه رفض أن يحضر جلسة المحكمة، وأبلغها أنه موجود في منزله.

ولكن عندما ذهب فريق من مسؤولي الصحة إلى شقته في تشامبين على بعد نحو 225 كيلومترا جنوبي شيكاغو كانت خالية. ووضعت بريد لافتة على المنزل كُتب عليها: "حجر صحي. مرض معد. رجاء الابتعاد".

وشخصت إصابة اباندا بمرض السل الرئوي النشط في مارس، وطُلب منه أن يلزم منزله بمحض اختياره، ويترقب زيارة يومية من ممرضة للإشراف على العلاج.

وقالت بريد: "ذهبنا إلى منزله عدة مرات، ولم نجده".

وبخلاف بعض أنواع السل المقاومة للعديد من الأدوية، فإن السل الرئوي النشط يستجيب للعلاج الدوائي. وقالت بريد إنه إذا انصاع أباندا فقد يصبح غير معد خلال خمسة أسابيع، ويشفى خلال ما بين 6 أشهر وعام.



