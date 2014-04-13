مرضى بريطانيا يراجعون أطباءهم عبر Skype

سيكون بمقدور العائلات في بريطانيا مراجعة العيادة الطبية والحصول على المشورة إلكترونياً، حيث سيُتاح للمرضى لقاء أطبائهم عبر خدمة "سكايب" على الإنترنت، وذلك وفقاً لخطة تم الكشف عنها أخيراً، تتضمن إجبار العيادات الطبية على العمل سبعة أيام أسبوعياً لأول مرة في تاريخ المملكة المتحدة.

وبحسب الخطة الجديدة التي أعلنتها الــ(NHS)، وهي "الخدمات الصحية الوطنية"، فإن العيادات الطبية ستكون مجبرة على تقديم خدماتها للمرضى طوال سبعة أيام من الأسبوع، كما سيكون متاحاً أمام المرضى مراجعة طبيبهم عبر الإنترنت (أون لاين) والحصول على الاستشارات الصحية من خلال الاتصال صوتاً وصورة باستخدام برنامج (Skype) الشهير الذي يوفر خدمات المحادثة مجاناً على الإنترنت صوتاً وصورة.

وقالت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية إن الحكومة ستخصص 50 مليون جنيه إسترليني إضافية من أجل تمويل هذه الخطة الجديدة التي ستجبر العيادات على العمل ليلاً وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتريد الحكومة البريطانية من الأطباء تقديم خدمات طبية أفضل لكبار السن، وكذلك تعزيز الاستشارات الطبية والخدمات التي يتم تقديمها لمن يحتاجها عبر البريد الإلكتروني أو عبر المحادثة المباشرة من خلال الإنترنت.

وبحسب ما تسرب حتى الآن من الخطة التي ستعلنها حكومة كاميرون لاحقاً، فإن أكثر من ألف عيادة صحية في مقاطعة انجلترا سوف تستقبل المرضى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءاً طيلة أيام الأسبوع السبعة، وهو ما يعني أن عيادة واحدة من بين كل ثمانية عيادات ستعمل بهذا النظام، في خطوة ترمي لتحسين الخدمات الصحية في بريطانيا وتخفيف الازدحام في المستشفيات خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يضطر بعض المرضى للانتظار ساعات طويلة في أقسام الطوارئ أيام السبت والأحد.

وتأتي هذه الخطة في إطار الإصلاحات التي تشهدها المستشفيات والعيادات والخدمات الصحية في بريطانيا، كما أنها تأتي في أعقاب حملة واسعة شهدتها المملكة المتحدة كانت تطالب بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بدلاً من تقليصها لتوفير النفقات، كما طالبت الحملة تحديداً بتوفير عيادات صحية تعمل طيلة أيام الأسبوع في كافة المناطق، لتخفيف العبء عن المستشفيات والحفاظ على الخدمات الجيدة في هذه المستشفيات.

وبموجب الخطة الجديدة فسوف يكون بمقدور الأطباء ليس فقط لقاء مرضاهم عبر الانترنت، وإنما صرف وصفات طبية لهم أيضاً بصورة الكترونية، كما سيتم توفير نظام الكتروني لحجز المواعيد للمرضى.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية مؤخراً أظهرت أن أعداد المرضى الذين يراجعون أقسام الطوارئ في المستشفيات ارتفع بنسبة 22% خلال العامين 2012 و2013 مقارنة بما كان عليه الحال في العامين 2004 و2005، فيما ارتفع عدد السكان خلال هذه الفترة بنسبة 6.6% فقط.