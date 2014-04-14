"فيسبوك" يسبب الاكتئاب وقلة الثقة بالنفس للفتيات

أثبتت دراسة أميركية حديثة أن الفتيات اللاتي يقضين وقتاً طويلاً في تصفح موقع "فيسبوك"، أكثر عرضة من غيرهن للإصابة باضطراب الأكل والاكتئاب.

وتبين أن 80% من الشابات اللاتي شملتهن الدراسة يدخلن إلى الموقع الشهير لمدة ساعة في اليوم على الأقل، ويقضين معظم الوقت في مراقبة صور أصدقائهن؛ ما يدفعهن إلى تقييم أشكالهن الخارجية وانتقاد الذات من خلال مقارنة أنفسهن بغيرهن من الشابات ما يؤدي إلى إصابتهن باضطراب الأكل والاكتئاب.

وكلما زادت المدة التي تقضيها الفتيات في الموقع زادت أعراض الاكتئاب وقلة الثقة بالنفس لديهن.