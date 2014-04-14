عمليات التجميل قد تتحول إلى "تشويه" بخطأ واحد

تمثل عمليات التجميل التي تجذب الكثير من السيدات سلاحاً ذا حدين، حيث إن الخطأ البسيط في هذا النوع من الجراحة يمكن أن يؤدي إلى التشويه بدلاً من التجميل، وهو ما حدث مع سيدة بريطانية أجرت عمليتي تجميل ناجحتين إلا أن الثالثة لم تصب هدفها، وانتهت إلى تشويه وجهها بدلاً من تجميله.

وبحسب السيدة سو كيلدن، التي نشرت حكايتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإنها تمكّنت من الحصول على سعر مخفّض لإجراء عملية تجميل في إحدى عيادات لندن، وذلك بعد عمليتي تجميل ناجحتين، حيث أجرت الثالثة مقابل 130 جنيهاً إسترلينياً فقط (220 دولاراً)، مقارنة مع 400 جنيه (670 دولاراً) لكل من العمليتين اللتين سبقتا، لكنها فوجئت عندما نظرت إلى نفسها في المرآة بعد العملية.

وتقول كيلدن، البالغة من العمر 60 عاماً، إنها فوجئت بخط أسود مائل إلى الازرقاق فوق حاجبيها، بما لا يتناسق مطلقاً مع شعرها الأشقر، أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة والغضب بالنسبة لها فكان في الشفاه، حيث كانت شفتاها محاطتين بخط بني اللون وغير متوازن، وكان وجهها يظهر في كل ملامحه بشكل غير طبيعي.

وتشير السيدة البريطانية إلى أنها في العملية الثالثة التي انتهت إلى تشويه وجهها بدلاً من تجميله شعرت بألم أكثر من الآلام التي كانت قد شعرت بها في أول عمليتين، لكن الألم لم يدم طويلاً وتلاشى خلال العملية التي انتهت بألوان غير مناسبة حول حواجبها وشفتيها.

وهذا النوع من عمليات التجميل يختلف عن عمليات "البوتكس" أو السيليكون أو ما شابههما، حيث إنه يمثل رسماً دقيقاً ودائماً على أماكن معينة من الجسم (تاتو) بهدف التجميل، ويطلق عليه "المكياج الدائم"، إذ إنه يشبه المكياج العادي لكنه دائم لا يمكن إزالته.

وتضيف كيلدن: "عندما نظرتُ إلى المرآة انفجرت من البكاء، وسألتُ نفسي: ما الذي فعلته؟". وتتابع: "الشفتان كانتا مريعتين، والخطوط حولهما كانت متزعزعة، كان كل شيء سيئاً، خاصة عندما علمت بأنني لن أتمكن من تغطية ذلك بأحمر الشفاه أو بأي طريقة أخرى.. لقد تم تدميري بشكل كامل".

وتقول جريدة "ديلي ميل" إن كيلدن ليست سوى واحدة من آلاف السيدات اللواتي تحولن مؤخراً لوضع "المكياج الدائم" كبديل عن المكياج اليومي، ولتوفير المتاعب والعناء اللازم لتزيين الوجه.

وتنتشر هذه الأنواع من عمليات التجميل في أوساط كبار السن اللواتي يعانين من بعض الترهلات غير المرغوبة في الوجه، بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على الحاجبين والشفتين، وعادة ما تحاول السيدات إخفاء ذلك بالمكياج، فيما ظهرت عمليات وضع المكياج الدائم لتوفير هذا العناء اليومي عن السيدات.

وبحسب "ديلي ميل" فإن عمليات وضع "المكياج الدائم" شهدت إقبالاً كبيراً من السيدات خلال السنوات الثلاثة الماضية، في الوقت الذي تطوّرت فيه تقنيات إجراء هذه العمليات بصورة كبيرة وأصبحت أكثر حرفية ودقة من السابق.

وتبلغ تكلفة إجراء العملية الواحدة في عيادات لندن لوضع مكياج دائم على الحاجبين نحو 400 جنيه إسترليني (670 دولاراً)، لكن هذه التكلفة ترتفع في بعض العيادات الكبرى التي يتردد عليها المشاهير والفنانون لتصل إلى 1000 جنيه استرليني (1600 دولار).