طبيب لبناني يجري جراحة بالاستعانة بنظارة "غوغل"

أجرى طبيب في لبنان عملية جراحية لعلاج التشوّه الخلقي المعروف باسم "الشفة الأرنبية" بمساعدة نظارة جوجل المتصلة بالإنترنت؛ ليتمكن بذلك من الاستعانة بخبرة جراح آخر في نيويورك.

والنظارة التي تحمل اسم محرك البحث الأشهر "غوغل" مُرتبطة بشاشة إلكترونية بحجم طابع البريد ويمكن استخدامها لتسجيل الفيديو ومطالعة البريد الإلكتروني والحصول على معلومات من الإنترنت من خلال جهاز هاتف محمول.

وشرح الدكتور غسان أبوستة، رئيس قسم جراحات التجميل بالجامعة الأميركية في بيروت، مزايا هذه الطريقة التي ذكر أنها استخدمت لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقال: "يرسم الجراح الذي في نيويورك على الشاشة التي أمام عينيه المكان المحدد حيث يجب أن تجرى العملية، وأين يجب أن يستخدم المشرط. وبعدها يتم التواصل بين الجراحين، فيستطيع الجراح الذي في نيويورك أن يشير للجراح الذي هنا، والذي يرتدي نظارة غوغل، على كل خطوة في العملية مع فرق ثوانٍ".

واتصل الدكتور أبوستة جراح إصلاح "الشفة الأرنبية"، مع الدكتور راج فياس جراح التجميل بجامعة نيويورك، مستفيداً من التعاون بين نظارة غوغل وبرنامج كمبيوتر خاص للدعم عن بُعد من خلال الفيديو.

وذكر الجراح اللبناني أن هذه الوسيلة المتطورة تحقق أكثر من ميزة، قائلاً: "هذه العملية أساسية من ناحيتين: أنها أساسية في العملية التعليمية بالجراحة. كما أنها أساسية بدعم الجراحين في المناطق النائية".

واستغرقت الجراحة ساعتين، وموّلتها مؤسسة "غلوبل سمايل" ومنظمة "تاليا" اللبنانية غير الحكومية.

وستبدأ غوغل من اليوم الثلاثاء بيع النظارة المتصلة بالكمبيوتر مقابل 1500 دولار.