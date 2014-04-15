212 إصابة بالغدة النكفية في أوهايو الأميركية

قال مسؤولون عن الصحة العامة إن عدد حالات الإصابة بالغدة النكفية في ولاية أوهايو الأميركية ارتفع الى 212 حالة من 116 حالة إصابة في وقت سابق من الشهر، وإن غالبية المصابين طلبة أو على صلة بجامعة أوهايو.

وقالت هيئة الصحة العامة في كولومبوس عاصمة الولاية، إن 132 حالة من بين حالات الإصابة بالغدة النكفية التي تم تشخيصها بالفعل لها صلة بالعدوى التي حدثت في الجامعة، ولم يكشف على الفور عن عدد الحالات التي نقلت للمستشفى للعلاج.

وفي بداية الأمر اقتصرت العدوى على الجامعة ومن هم على صلة بها، لكن مسؤولي الصحة العامة قالوا في أواخر مارس/آذار إن المرض انتشر إلى مناطق أخرى من كولومبوس.

وتندر في الولايات المتحدة حالات الإصابة بالغدة النكفية التي تحدث ورما في الغدد اللعابية، ولا تشهد عادة مقاطعة فرانكلين التي تضم كولومبوس سوى حالة إصابة سنوية واحدة بالغدة النكفية.

وظهرت حالات إصابة في مقاطعتي فرانكلين وديلاوير.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الإصابات السنوية بالغدة النكفية في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 98% بعد استخدام اللقاح المضاد للمرض في الستينيات.