خطوات بسيطة تجنبك خطر العمل لساعات طويلة

يعاني موظفو العمل المكتبي آلاماً في الرقبة والظهر، وغالباً ما يتسبب الجلوس في وضعية واحدة لثماني ساعات متواصلة بزيادة في الوزن.

وينصح الخبراء باتباع خطوات بسيطة أثناء ساعات العمل تزيد من معدل حرق الدهون وتنشط الجسم، ومن أبرزها ركن السيارة في مكان بعيد عن مكان العمل وقطع المسافة مشياً، حيث يساعد على تحفيز النشاط في الساعات الأولى من النهار، ما يسرع عملية حرق الدهون طوال اليوم.

ويفضل استخدام السلم بدلاً من المصعد، إذ يعد ذلك بمثابة تمرين لعضلات الساقين، ويتم حرق ما يعادل عشر سعرات حرارية في دقيقة واحدة أثناء استخدام السلم.

وينصح الخبراء بالمشي لمدة خمس دقائق كل ساعة أثناء العمل، فالنهوض عن الكرسي لتحضير القهوة على سبيل المثال، ينشط الدورة الدموية، ويسهم في حرق السعرات الحرارية.

وللكرسي الذي نجلس عليه أثناء ساعات العمل يلعب دورا في حرق الدهون، فالجلوس على كرة مطاطية يزيد من قوة عضلات البطن والظهر، ويساعد على تجليس العمود الفقري.