نصائح بسيطة تغير المطبخ وتحافظ على الصحة

يرصد خبراء الطبخ والتدبير المنزلي والصحة العامة عدداً من النصائح البسيطة لكنها مهمة من أجل إحداث تغيير كبير في المطبخ يؤدي إلى التوفير في الإنفاق مع الحفاظ على الصحة العامة.

ومن بين النصائح التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، كيفية مضاعفة العصير الوارد من الليمون بمقدار ثلاثة أضعاف، حيث تستطيع أي سيدة أن تقوم بالوصفة في منزلها وتستفيد من هذه الخاصية في الليمون.

ويقول الخبراء: "إن طريقة مضاعفة عصير الليمون حتى ثلاث مرات سهلة، حيث عليك أن تضغط الليمونة بشكل خفيف ومن ثم تقوم بفركها على الطاولة قبل أن تقطعها وتبدأ بعصرها ليتضاعف العصير فيها ثلاث مرات، كما أن هناك طريقة أخرى بديلة لذلك وبسيطة وهي أن تضع الليمونة في المايكرويف لمدة 20 ثانية قبل أن تقوم بعصرها لتحصل على خلاصة مضاعفة منها".

الخبز الطازج

يمكنك المحافظة على الخبز طازجاً بطريقة سهلة، فقط ضعه في كيس من البلاستيك واتركه حتى اليوم التالي فستجد أن الرغيف امتص الرطوبة من المطبخ خلال الليل وظل طازجاً لفترة أطول من المعتاد.

وبمقدور ربة المنزل أو المستخدم في المطبخ أن يخفف من حدة أثر الفلفل الحار على اليدين والبشرة بطريقة سهلة جداً، كل ما عليك هو أن تضع شيئاً من الزيت النباتي على يديك خلال عملية الطبخ، أو قبل أن تمسّ الفلفل، فهذا يحمي الجلد والبشرة من أثر الفلفل الحار.

الزنجبيل

تقشير الزنجبيل أمر صعب يواجه معظم الطباخين وربات المنازل، لكن الحل ليس معقداً، فقط لا تستخدم السكين ولا الأدوات الحادة لأنها لن تنفع، كل ما عليك هو قشط القشر بظهر ملعقة صغيرة، وبهذه الطريقة سوف تحافظ على الكمية المهدورة منه خلال عملية التقشير.

وحتى تحافظ على لون الخضراوات خلال عملية الطبخ تحتاج شيئاً من عصير الليمون، وهذه الطريقة ذات فعالية أكبر في الخضراوات ذات اللون الأحمر، مثل الملفوف الأحمر، وكذلك الخضار الأبيض مثل اللفت.

تقطيع الطماطم

يمثل تقطيع الطماطم إلى شرائح عملاً مملاً لسيدات المطابخ، فالتقطيع اليدوي التقليدي بالسكين يمثل عملاً غير مرغوب فيه، لكن الحل لهذه المشكلة سهل وبسيط، كل ما عليك هو حشر عدة حبات من الطماطم في آن واحد في مكان ضيق، واستخدم سكين جيدة وقم بالتقطيع السريع واحدة تلو الأخرى دون توقف، ستجد أنك انتهيت من كمية كبيرة في وقت قصير.

وكذلك يجد الكثيرون صعوبة في انتظار وقت طويل لحين تشكل مكعبات الثلج، لكن على المستخدمين أن يعرفوا أن الماء المغلي يتجمد في الثلاجة أسرع من الماء العادي، فإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت فما عليك سوى أن تضع ماءً مغلياً في الثلاجة ليتحول سريعاً إلى مكعبات من الثلج.

تقطيع البصل

للتغلب على تساقط الدموع عند تقطيع البصل كل ما عليك أن تفعله هو أن تقوم بتقطيع البصل وهو تحت الماء في وعاء كبير. يمكنك أيضاً أن تضع عصير الليمون على السكين للتخفيف من الغازات المسيلة للدموع التي يفرزها البصل قبل تقطيعه.