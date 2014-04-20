20 ألف مولود فرنسي ولدوا بعيب خلقي وراثي منذ 2011

أشار تقرير صدر مؤخراً عن المعهد الفرنسي للمراقبة الصحية إلى أن هناك 20 ألف مولود فرنسي، يعيشون منذ 2011 بعيب خلقي وراثي بعد ولادتهم.

وبحسب البيانات التي تم تجميعها من دفاتر تسجيل المواليد في فرنسا، فإن العيب الخلقي حصل في 3.3 حالة من بين كل ألف مولود، أي حوالي 27 ألف حالة سنوياً، من 20 ألف مولود أحياء و400 مولود توفوا و7 آلاف بسبب انقطاع المتابعة الطبية أثناء الحمل، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

وانتشر من بين الأمراض الخلقية بين هؤلاء المواليد مرض "متلازمة داون"، الذي يسببه الخلل في الكروموزومات، والذي عانى منها ألفان و400 مريض في 2011، ومرض "هيبو مادياس" وهو عيب خلقي في مجرى البول يصيب الذكور، وتشوه "الشفة الأرنبية" الذي أصاب ألفاً و300 حالة.