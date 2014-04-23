بالصور.. عمليات تجميل "مذهلة" تغير شكل الإنسان تماما

أخيراً قدمت كوريا الجنوبية حلولاً عملية جداً لمن يُجري جراحة تجميلية ويتخوف من شرطة المطارات عند العودة وهي تشكك في أنه الشخص الظاهر في صورة الجواز بسبب تغير الملامح.

وقد أعلنت عدة مستشفيات في كوريا الجنوبية عن إصدار شهادات الجراحة البلاستيكية بعد تسجيل مشاكل أمنية للمسافرين الذين قصدوا البلاد لإجراء جراحات تجميلية، لكنهم عند عودتهم إلى بلدانهم فوجئوا بتوقيفهم في المطارات للاشتباه بأنهم ليسوا الأشخاص الظاهرين في جوازات السفر.

وفي مجال توثيق الشهادة الطبية الجديدة تمنح مستشفيات الجراحة البلاستيكية في كوريا الجنوبية إمكانية التحقق من صحة الشهادة، بوضع رقم جواز سفر المريض وكل معلوماته على هذه الشهادة الطبية منعاً للتزوير.

وجاء التحرك من قبل هذه المستشفيات بعد تسجيل حالات عديدة لمرضى تعرضوا للمضايقة وصعوبة دخول بلدانهم الأصلية، كما حدث لـ23 صينية خلال عام 2013.

وشكّكت شرطة المطارات في هوية هؤلاء بعدما لاحظت أن العيون أوسع قليلاً والأنف مرتفع قليلاً عما في الصور بالنسبة لإحدى المسافرات، بحسب ما أوردت صحيفة "شاينا دايلي".

ورغم السماح لهن بالدخول الصعب إلا أن السلطات طلبت منهن تغيير جوازات سفرهن ووضع الصور الجديدة بدلاً من القديمة.

وسجلت دراسة نشرت مؤخراً أن 15 مليون شخص أجروا عمليات تجميل بلاستيكية العام الماضي.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في العالم في مجال إجراء مثل هذه الجراحات، حيث يجري مواطن كوري من بين كل 77 شخصاً عملية جراحية بلاستيكية.