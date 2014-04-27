غيرة أو شك.. اتركي لزوجك حرية التحدث مع غيرك!

هاجس الشك يشغل كثيراً من الأزواج، ويتعب صاحبه وشريك حياته، كما قد يوصل العلاقات العاطفية إلى طريق مسدود، وفي بعض الحالات يدمر الحياة الزوجية.

ومن الممكن أن يكون لهاجس الشك مبررات في معظم الأحيان، إلا أنه قد يشغل الشخص بدون سبب في حالات أخرى ويستمر دون التوقف.

وفي حديث لقناة "العربية" قالت الدكتورة زهرة المعبي، وهي استشارية أسرة، إنه يجب التمييز بين الشك والغيرة، وبأن الغيرة هي حس طبيعي وفطري، أما الشك فهو مرض، ومن الواجب الفصل بينهما.

وأكدت الدكتورة أنه "على الشريكين الانتباه ومراعاة بعضهما بعضا في حال وجدت مشكلة الشك، وتعتبر المصارحة والحوار بين الطرفين من أهم العوامل المساعدة في تخطي المشكلة".

وأضافت الدكتورة، أنه يجب على المرأة استيعاب ظروف عمل الرجل وعلاقاته الاجتماعية وعدم الوقوف عند التصرفات البسيطة والتي تثير الغيرة فقط، ولا داعي لتطورها لمرحلة الشك.