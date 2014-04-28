حفنة من اللوز يومياً لقوام رشيق وصحة أفضل

خلصت 6 دراسات حديثة إلى أن تناول حفنة صغيرة بمقدار قبضة اليد من اللوز يومياً تساعد في الوقاية من أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، كما تساهم في إذابة الشحوم.

ووفق الدراسات التي نشرت نتائجها صحيفة "الديلي ميل" فإن اللوز يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية المفيدة وفيتامين E الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر.

وبالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، فإن تناول المكسرات، وفق الدراسات التي قدمت إلى الجمعية الأميركية للتغذية في سان دييغو، يساعد في ضبط تركيزات الجلوكوز في الدم.

وأثبتت إحدى هذه الدراسات والتي أجريت على 24.808 أشخاص تتجاوز أعمارهم الـ19 ربيعاً، تحسناً في الحالة الصحية العامة للذين واظبوا على استهلاك نصيب معين من اللوز يومياً، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتناولوه مطلقاً.

كما ثبت في دراسة أخرى من الست دراسات سالفة الذكر أن استهلاك 250 سعرة حرارية من اللوز يومياً يساعد في الحفاظ على وزن الجسم.

ومن جانبه، أوضح دكتور ريتشارد ماتز الأستاذ بجامعة بوردو وأحد القائمين على الدراسة أنه "بعد مرور 4 أسابيع من استهلاك اللوز بشكل يومي، يصبح هذا النوع من المكسرات أداة لحرق الدهون بالجسم".

يذكر أن المكسرات بوجه عام تحتوي على العديد من الزيوت والمعادن ومضادات الأكسدة المفيد للصحة بشكل عام.