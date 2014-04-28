دراسة تكشف: الزواج يجعلك أكثر عرضة للاكتئاب

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الزواج يجعل الناس أكثر عرضة للاكتئاب، وقال العلماء إن الشكاوى المتواصلة والمشاجرات الداخلية في المنزل هي محفزات كبيرة للإجهاد على المدى الطويل وتجعل الأزواج والزوجات أقل استجابة للتجارب الإيجابية في الزواج.

وأظهرت أبحاث سابقة أن المتزوجين بشكل عام أكثر سعادة وصحة من العزاب.

وقام الباحثون بتقييم مجموعة من المتزوجين لعلاج الاكتئاب، وإعطائهم استبيانات لتقييم التوتر لديهم، وعرض على المشاركين مزيج من 90 صورة بين سلبية ومحايدة وإيجابية.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم النفس الفسيولوجي إلى أن ردة فعل أولئك الذين لديهم مستوى عالٍ من التوتر في زواجهم أقل استجابة للصور الإيجابية.

وقال أستاذ علم النفس والطب النفسي ريتشارد ديفيدسون إن النمط العاطفي هو ما يجعل الناس أكثر عرضة للاكتئاب.