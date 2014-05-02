اكتشاف مذهل.. "خلق حيوانات منوية" من الجلد!

كشف العلماء عن تقنية حديثة يمكن أن تجلب أملاً جديداً للرجال غير القادرين على إنتاج عدد كافٍ من الحيوانات المنوية لحدوث الحمل، بحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وتعتمد التقنية على إنشاء خلايا للحيوانات المنوية من جلد الرجال الذين يعانون من خلل جيني في إنتاج الحيوانات المنوية.

وتوفر تلك التقنية أداة جديدة للباحثين لدراسة تطوير الحيوانات المنوية وعلاجات العقم عند الذكور. وقال كبير الباحثين، الدكتور ريجو بيرا، من معهد بيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي في جامعة ستانفورد "نتائجنا هي الأولى لتقديم نموذج تجريبي لدراسة تطوير الحيوانات المنوية".

وأضاف "هناك إمكانية لتطبيقات العلاجات المستندة إلى الخلايا في العيادة، لتوليد أعلى عدد من الحيوانات المنوية وبجودة عالية".

وقال إنه "من الممكن زرع الخلايا الجذعية المشتقة من الخلايا الجرثومية في الخصيتين عند الرجال الذين يعانون من مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية".

ويقول العلماء إن 10 إلى 15% من الأزواج يعانون من العقم، ويعود ذلك إلى الأسباب الوراثية.