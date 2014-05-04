بعيداً عن التبغ والكحول والملح.. حياتك أطول وأجمل

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن اعتماد أسلوب حياة صحي والإقلاع كلياً أو جزئياً عن التدخين والكحول، وتخفيف نسبة الملح في الطعام، قد يجنب 37 مليون شخص الوفاة المبكرة في العالم بحلول العام 2025.

الدراسة نشرتها مجلة "ذي لانست" البريطانية الطبية، وأكدت فيها أن إلغاء أو تقليص ستة عوامل خطر على الصحة من شأنه أن يسمح بتقليص معدل الوفيات بشكل مبكر.

وتكثر الدراسات والأبحاث التي تنصح باتباع الأساليب الصحية في الغذاء والحياة لتجنب بعض الأمراض، لكنها قليلة تلك التي ربطت العوامل الصحية بطول العمر وقصره.

الدراسة البريطانية أوضحت أن تقليص استهلاك التبغ بنسبة الثلث أو النصف، والحد من تناول الكحول بنسبة عشرة في المئة، وتقليص كمية الملح المستهلكة بنسبة 30 في المئة، تساهم في خفض عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم بنسبة 25 في المئة.

وهذه النسبة تجنب أو تأخر وفاة أكثر من 16 مليون شخص بين الثلاثين والسبعين من العمر بحلول عام 2015، وتفادي وفاة 21 مليون شخص فوق سن السبعين بشكل مبكر.

والعنصران الأكثر أهمية في تحديد أمد الحياة، بحسب الدراسة البريطانية، هما استهلاك التبغ وارتفاع ضغط الدم، الذي تنتج عنه الأمراض القلبية الوعائية، لكن اتباع أسلوب صحي وتجنب العوامل الخطيرة والمضرة من شأنه تقليص عدد الوفيات نتيجة الأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية المزمنة وسرطاني الرئة والمعدة.