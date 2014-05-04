خريطة إلكترونية لمراقبة انتشار "كورونا" حول العالم

أصدرت منظمة الصحة العالمية، خريطة إلكترونية لمتابعة كافة التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا"، الذي تجاوز محيط الدول الخليجية والعربية إلى الدول الأوروبية وأميركا، في خطوة توضح حالة الاستنفار العالمي لرصد ومراقبة انتشار الفيروس المعدي.

وتوضح الخريطة عدد الإصابات في كل بلد، وعدد الوفيات، وعدد من شُفي من الفيروس، ويتم تحديثها قرابة 4 مرات يومياً، ما يتيح للجميع الاطلاع على أي جديد يتعلق بالفيروس حول العالم.

ويصيب فيروس "كورونا" الإنسان والحيوان بأمراض نزلات البرد، وتتراوح شدة هذه الأمراض بين نزلات البرد العادية الشائعة، والمتلازمة التنفسية الحادة الخطرة.

ولا يعرف حتى الآن الكثير عن خصائص الفيروس، وطرق انتقاله أو مصدر عدواه، ولا يوجد حتى الآن علاج لهذا الفيروس، ولكن يتم التخفيف من حدة الأعراض وعلاج المضاعفات، كما أنه لا يوجد له لقاح حتى الآن.

ويمكن مشاهدة الخريطة الإلكترونية من أعلى الصفحة الرئيسية لموقع "العربية.نت"، أو من خلال الضغط على الرابط التالي، كما يمكن مشاهدة فيديو توضيحي مرفق ضمن هذا الخبر، حول فيروس "كورونا"، أصدرته قبل فترة وزارة الصحة السعودية.