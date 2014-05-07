السكن قرب المطارات يتسبب في زيادة الوزن

أظهرت دراسة حديثة أجريت في السويد أن السكن قرب المطارات يزيد من حجم الخصر بسبب الضغط النفسي الناجم عن الضجيج.

وتناولت الدراسة العلاقة بين صحة 5000 شخص من سكان منطقة ستوكهولم تمت متابعتهم على مدى 8 إلى 10 أعوام، ومستوى الضجيج في منازلهم.

وخلص ستة باحثين من معهد "كارولينسكا انستيتيوت" متخصصون في الطب البيئي والطب الجزيئي وعلم الغدد، إلى أن زيادة التعرض لضجيج الطائرات يوميا تترافق مع ارتفاع خطر زيادة حجم الخصر.

وأوضحت منسقة الدراسة الباحثة شارلوتا اريكسون، في بيان صادر عن جامعتها، أن "الزيادة تبلغ 1.5 سم لكل ارتفاع بـ5 ديسيبل لمستوى الصوت".

وهذا التراكم للشحوم مرده إلى هورمونات الضغط النفسي لا سيما الكورتيزول الذي ينتج بكميات أكبر كلما ازداد مستوى الضجيج في المحيط المباشر للأشخاص.

وأشارت اريكسون إلى أن "زيادة الوزن في منطقة البطن تمثل عامل خطر للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية كما بالسكري، وبما أن جزءا كبيرا من السكان يتعرضون يوميا لمستويات مرتفعة من الصوت مصدرها وسائل النقل، قد تكون للضجيج آثار على الصحة العامة أكبر مما كنا نعتقد حتى اليوم".

ونشرت نتائج الدراسة، وهي الأولى التي تبحث في هذا الترابط، في مجلة "انفايرومنتال هلث برسبكتيفز" الأميركية.



