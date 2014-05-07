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الطماطم تعزز خصوبة الرجال بنسبة 70%

المصدر: العربية.نت
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كشفت دراسة أميركية حديثة أن تناول الطماطم يسهم في تعزيز خصوبة الرجال وتحسين قدرتهم على الإنجاب.

ووجد الباحثون أن مادة "الليكوبين" التي تعطي الطماطم لونها الأحمر تسهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية بنسبة 70%، كما تعزز هذه المادة خصوبة الرجال وتحسن جودة الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى أنها تحد من عدد الحيوانات المنوية التي يوجد فيها عيب أو خلل.

ووفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تجري حالياً تجارب على بعض الرجال العقيمين من المتطوعين، من خلال إعطائهم ملحقاً غذائياً يومياً عالي المحتوى من مادة "اللايكوبين" لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة إنجاب الأطفال.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن تلك المادة الموجودة في الطماطم تسهم في الحد من فرص إصابة غدة البروستات بأمراض مختلفة.

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