السمنة المفرطة هاجس راغبي الإقلاع عن التدخين

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن العديد من المدخنين يترددون عن التوقف عن التدخين خشية زيادة وزنهم، حيث خلصت دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة PENN STATE في PENNSYLANIA شملت 186 حالة من الراغبين عن التوقف عن التدخين من خلال الالتحاق ببرنامج متخصص، يقابلها 102 حالة ممن يرغبون في الإقلاع عن التدخين بدون مساعدة، جميعهم يدخنون خمس سجائر على الأقل في اليوم الواحد.

وخلصت الدراسة إلى أن المجموعتين تشعران بنفس القلق والخوف من زيادة الوزن عقب التوقف عن التدخين، والذي يتراوح بين 4 و8 كيلوغرامات تقريبا خلال السنوات الأولى.

كذلك أظهرت الدراسة أن 53% ممن شملتهم البحوث، زاد وزنهم خلال محاولة سابقة للإقلاع عن التدخين، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى تجنب برنامج التوقف عن التدخين، وبالتالي الاستمرار فيه حفاظا على وزنهم.

لذلك تنصح هذه الدراسة الأطباء بالتحدث إلى الراغب بالإقلاع عن هذه الآفة الخطيرة قبل بدء العلاج، وطمأنته من خلال وضع برنامج خاص يضمن له عدم زيادة وزنه خلال فترة العلاج من إدمان التدخين.