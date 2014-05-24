"كنز" صحي في سلة المهملات: قشور وأوراق النباتات

يعتقد البعض أن اتباع نظام غذائي صحي أمر مكلف، إلا أن هذا المعتقد خاطئ حيث إن العديد من الفوائد الغذائية تكمن في بقايا وقشور الخضار والفواكه التي عادة ما نرميها.

ويؤكد خبراء التغذية أن قشور البصل والبطيخ الأصفر والبرتقال، التي يرميها أغلب الناس، غنية بالفوائد الغذائية التي يمكن أن تحسن من صحة الإنسان.

وتحتوي قشور البصل على مادة الـ"كيرسيتين"quercetin وهو صبغ نباتي يمكنه أن يخفض من مستوى ضغط الدم ويمنع انسداد الشرايين، حسب ما نقلته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن موقع بريطاني مهتم بالتغذية (WeightLossResources.co.uk).

كما لهذه المادة فوئد مضادة للالتهابات. ورغم أن قشور البصل لا يمكن تناولها، إلا أنه يمكن الانتفاع من فوائدها الغذائية عبر إضافتها للمرقة، خلال طبخ الشوربات واليخنات، ثم التخلص منها قبل تقديم الطبق أو تناوله. وعند إضافتها للمرقة تعطي هذه القشور مذاقا غنيا ومتميزا للطعام.

أما أوراق البروكلي، والتي عادة ما نرميها، فهي غنية بالفيتامين A وC، ويمكن تناولها بعد غليها كالملفوف، كما يمكن تناولها كوجبة صغيرة مقرمشة.

ومن جانبها، أوراق الكرفس، التي غالباً ما ينتهي بها المطاف في سلة المهملات، فتحتوي على خمسة أضعاف كمية الماغنيسيوم والكالسيوم والمواد المغذية الأخرى، مقارنةً بتلك التي تحتويها سيقان الكرفس نفسها.

كما تحتوي هذه الأوراق على الفيتامين C ومادة الـ"فينوليس"phenolics وهو مضاد أكسدة قوي المفعول يمكنه محاربة السرطان وأمراض القلب وعوارض الشيخوخة.

أما قشور البرتقال والبطيخ الأصفر فيمن إضافتها للب الفواكه نفسها لعمل عصائر "سموذي" smoothies.

وقشرة البطيخ الأصفر غنية بمادة الـ"سيترولين" citrulline وهو حامض أميني يحسن من دورة الدم، فيما قشرة البرتقال مليئة بالألياف والفيتامينات ومركبات الـ"فلافونويد" flavonoids.

أما سيقان أوراق السلق فعادة ما ترمى، وتستخدم أوراق هذه النبة فقط. إلا أن سيقان السلق غنية بالحوامض الأمينية من نوع "غلوتامين" glutamine ومضادات الأكسدة، وحامض الكربوليك. وهذه السيقان صالحة للأكل ويمكن طاهيها بالبخار، تماما كما الهليون.

وفي هذا السياق، شجعت أخصائية التغذية لورانس بيكين الناس على استخدام القشور أو أجزاء النباتات والتي غالباً ما ترمى.

وأضافت: "العديد من الخضروات والفواكه لها قشور أو أوراق ذات لون حاد، أكثر من اللب نفسه، وهذا مؤشر على أنها تحتوي على مواد غذائية كمركبات الكاروتينويد والفلافونويد carotenoids and flavonoids compounds".

ويعرف عن مركبات الكاروتينويد carotenoids أنها تخفف خطر الإصابة بالسرطان، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن للفلافونويد flavonoids تأثير مضاد للأكسدة.

وللاستفادة من هذه القشور أو الأوراق يمكن على سبيل المثال طهي رقائق من البروكلي المحمص مع جذوعه.

كما يمكن خلط بعض القشور أو السيقان مع حفنة من الجوز وزيت الزيتون لعمل صلصة للباستا والسلطات شبيهة بصلصلة الـ"بيستو" الإيطالية.

كما يمكن إعادة زرع هذه البقايا لتشكيل "حديقة مطبخية صغيرة". يذكر أن الخضروات ذات الجذوع البيضاء يمكنها أن تنمو إن وضعت بقاياها في وعاء مع بعض من الماء في مكان مشمس.