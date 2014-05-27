ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا في إيران

تأكدت إصابة حالتين بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، أو ما يعرف بـ"فيروس كورونا" في إيران.

وقال محمد مهدي جويا، المدير العام لقسم الأمراض المعدية في "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" التابع لوزارة الصحة الإيرانية: "تم رصد أربع حالات مشتبه بها بفيروس كورونا الجديد في أسرة في إقليم كرمان. وتأكد إصابة حالتين لأختين".

ونقل موقع الوزارة عن جويا قوله، الاثنين: "إحدى الأختين حالتها حرجة والأخرى تتلقى العلاج في ظروف خاصة".

كما نقل تلفزيون "برس تي. في." الإيراني عن جويا قوله أيضا إن ايران أوفدت فرقا طبية مدربة إلى السعودية فحصت حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بين المعتمرين الإيرانيين.

وأضاف أنه يجري الترتيب حالياً لإخضاع المعتمرين الإيرانيين لفحوص طبية فور عودتهم إلى الوطن.

