"فيد آب" يكشف تورط منتجي السكر في ارتفاع نسب البدانة

يعاني أكثر من ثلث الأطفال الأميركيين من البدانة، وهذه المشكلة ليست نابعة من قلة الرياضة، بل من قلة تناول الغذاء الطازج ومن إدمان الأميركيين على السكر.

وهذه المشكلة، تناولتها الصحافية ومقدمة الأخبار المشهورة كيتي كوريك في فيلم وثائقي أميركي جديد ومثير للجدل. ويتابع فيلم "فيد آب" مجموعة من الأطفال البدناء في سعيهم لتخفيض أوزانهم.

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وبحسب منتجي الفيلم، تعد المشروبات الغازية والعصائر أساس مشكلة البدانة في الولايات المتحدة، فالسكر وخاصة ذلك الموجود في الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة هو أكثر إدمانا من الكوكايين.

ويشمل الفيلم مقابلات مع أطباء وأخصائيين في علم التغذية وباحثين، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين يظهرون في مواقف حرجة عندما يفشلون في الدفاع عن قوانين وتعليمات حكومية تؤثر سلبا على صحة الأطفال.

ويضرب الفيلم مثلا في وجبات الغذاء التي توفرها المدارس للأطفال، فبسبب تأثير جماعات الضغط التابعة للمصانع الغذائية، تصنف الحكومة البطاطس المقلية وحتى البيتزا بالخضراوات.

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ويسرد الفيلم محاولات حكومية متعددة لطمس نتائج دراسات خاصة بالسكر، بسبب الضغط الكبير من قبل منتجي السكر ومزارعي الذرة، حيث يتم تحويل الكثير من الذرة المزروعة في الولايات المتحدة إلى "فركتوس" يستخدم لتحلية الغذاء المصنع.

وللرئيس الأميركي السابق، بيل كلنتون، تعليق صغير في الفيلم، يقول فيه: "نستطيع أن نعالج 80% من أزمة البدانة إن قامت المدارس بطبخ الوجبات التي تقدمها للطلبة بدلا من شرائها من شركات تصنيع الغذاء".

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أما صنعاء الفيلم فيعتقدون أن حل المشكلة يكمن في مزيج من التثقيف وتغيير القوانين، بالإضافة إلى تحسين نوعية المنتجات التي تقدمها شركات الطعام.

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يذكر أن الدراسات تشير إلى أن استهلاك الأميركيين للسكر تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية.

ورسالة الفيلم هي أن السعرات في الأكل ليست متساوية، وأن سعرات السكر في الطعام المعلب هي بمثابة سم يؤثر على عمل الكبد ويؤدي إلى إصابة الكثير من الأطفال بسكري كبار السن.

وهذه الأزمة تلاحظها حالياً الطبيبة ومديرة معهد دراسة السمنة في مستشفى الأطفال في واشنطن، ميشيل سنايدر، التي تؤكد أن حجم الأزمة هذه أكبر بين الفقراء.

وتقول سنايدر: "المشكلة تكمن في عدم توفر الغذاء الصحي، وفي الطبيعة المدمنة للأكل المعلب والسريع، بالإضافة إلى العوامل الثقافية".

وتشجع سنايدر الأطفال على تناول التفاح والبرتقال، بدلا من تناول العصائر التي لا تحتوي على النخالة التي تبطئ من امتصاص الجسم للسكر.

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