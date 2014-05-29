خبراء صحيون يشجعون على استهلاك السجائر الإلكترونية

قال فريق دولي من الأطباء والخبراء إنه ينبغي على منظمة الصحة العالمية أن تشجع على استهلاك السجائر الإلكترونية بدلاً من السعي إلى الحد منها بغية تخفيف الأضرار الناجمة عن التدخين.

ودعا نحو 50 متخصصاً في الأمراض المرتبطة بالتدخين وطبيب سرطان وخبيراً في حالات الإدمان مارغرت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، إلى "إطلاق العنان" للسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ بلا دخان.

وشرح الفريق السبب في أن "قدرة هذه المنتجات على تخفيض الأمراض الناجمة عن إدمان التبغ كبيرة جداً، وهي قد تكون من أهم ابتكارات القرن الحادي والعشرين في مجال الصحة".

واعتبر الخبراء الصحيون الذين يضمون في صفوفهم طبيب أمراض السرطان أومبيرتو فيرونيزي وزير الصحة السابق في إيطاليا، والفرنسي ميشيل كازاتشكين المدير السابق للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز أن "حظر الإعلانات المروجة للسجائر الإلكترونية وغيرها من بدائل النيكوتين المنخفضة المخاطر غير مجد".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يتسبب استهلاك التبغ بوفاة مليار شخص "وفاة مبكرة" كان من الممكن تفاديها في القرن الحادي والعشرين.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية التي تتخذ في جنيف مقراً لها تبدي تحفظات إزاء استهلاك السجائر الإلكترونية التي لم تثبت بعد فعاليتها في مساعدة المدخن على الإقلاع عن التدخين.