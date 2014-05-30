الجمال القاتل.. برونزاج صالونات التجميل يسبب السرطان

مع إقبال الصيف، يزيد إقبال النساء على صالونات التجميل من أجل الحصول على "البرونزاج"، إلا أن دراسة حديثة حذرت من استخدام "حمام الشمس الصناعي"، ووصفته بــ"الجمال القاتل"، بعد أن وجدت أنه يتسبب بسرطان الجلد حتى وإن لم يتسبب بحروق.

وكانت دراسات عدة سابقة قد نوهت بخطر "البرونزاج" الصناعي، وطالبت بإغلاق صالونات التجميل التي تقدم هذه الخدمة، إلا أن اعتقاداً خاطئاً ساد بأن "حمامات الشمس الصناعية" قد لا تزيد من خطر السرطان إذا لم تترافق بحروق، وهو ما نفته الدراسة الجديدة.

و"البرونزاج" هو عملية حيوية يستجيب فيها الجسد لتلف الحمض النووي DNA، ويحدث هذا التلف بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، سواء أحدث ذلك حروقاً بالجلد أم لم يحدث، بحسب ما يقول مؤلف الدراسة ديان لازوفيتش في الإصدار الصحافي الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه.

ويضيف: "يعتقد البعض أن الحصول على السمرة بحمامات الشمس الصحية يحميهم من الحروق التي قد تحدث نتيجة التعرض للشمس، إلا أن هذه الحمامات الصناعية تحوي كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وهي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد".

ونوهت الدراسة، التي نشرت في مجلة Journal of the National Cancer Institute، أمس الخميس، إلى أن النساء المصابات بأخطر أنواع سرطان الجلد -الميلانوما- يكن عادة أكثر استخداماً لحمامات الشمس الصناعية بنسبة أربعة أضعاف، مقارنة بالنساء غير المصابات بالمرض.

ورصدت دراسة سابقة نشرتها "المايوكلينيك"، كبرى مراكز الأبحاث في العالم، ازدياداً كبيراً في معدلات سرطان الجلد -الميلانوما- بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خصوصاً بين النساء ممن هن في العشرينات والثلاثينات من أعمارهن، وحمّلت "حمامات الشمس الصناعية" وسعي النساء من أجل الحصول على السمرة، مسؤولية هذه الزيادة بنسبة كبيرة.

ويعتقد الباحثون أنه لا توجد طريقة آمنة للحصول على السمرة، ويؤكدون أهمية الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، وذلك بتجنب التعرض للشمس الحارقة، مع ضرورة استخدام مراهم الوقاية.