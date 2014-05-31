فيديو على الإنترنت يختبر حاسة السمع لدى الإنسان

تمكن خبير سمعيات من إنتاج تسجيل فيديو قام بنشره على الإنترنت يتيح لأول مرة فحص القدرات السماعية لدى الإنسان وتحديد ما إذا كان يعاني من أية مشاكل في حاسة السمع أم لا.

الفيديو المسجل ليس سوى عبارة عن تخطيط للسمع يحدد التردد الذي يبدأ عنده الإنسان بالسماع، وبعدها يتم تحديد ما كانت قدرة الأذن على التقاط الصوت ضمن النطاق الطبيعي أم لا، على أن السلسلة الصوتية في الفيديو تبدأ من 20 هيرتز وتنتهي عند 20 ألف هيرتز، وهو النطاق الطبيعي الذي يكون الصوت فيه مسموعاً لدى غالبية الناس، وغير مسموع خارج هذا النطاق.

وتقول جريدة "ديلي ميل" البريطانية إنه يوجد في العالم أكثر من 360 مليون إنسان يعانون من مشاكل سمعية مختلفة ومتفاوتة.

ويستطيع الشباب في مقتبل العمر سماع الأصوات ذات الترددات العالية، إلا أن مستويات السمع تختلف بين الناس في مختلف الأعمار، حيث لا يوجد ترددات ثابتة بين كل الناس على اختلاف أعمارهم.

ويستخدم خبراء الصوت والأطباء تخطيط السمع الذي يُسمى (audiogram) من أجل تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من أية مشاكل في هذه الحاسة أم لا، ويقولون إن النطاق الأهم هو الذي ينحصر بين 250 هيرتز و6 آلاف هيرتز، وهو مستوى الكلام الذي يتبادل فيه الناس أحاديثهم.

وقال منتج الفيديو "إن من الأفضل الاستماع له بواسطة سماعات الأذن من أجل اختبار أوسع مدى ممكن من الترددات".

وينصح برفع الصوت عند الترددات المتدنية - دون 1000 هيرتز - على أن يتم خفض الصوت مجدداً عندما يرتفع مستوى التردد الصوتي.

وتمثل السلسلة الصوتية الموجودة في الفيديو نفس المستوى الطبيعي الإنساني في الظروف المثالية، حيث من المفترض أن يبدأ الإنسان بالاستماع عند مستوى تردد متدن يصل إلى 12 هيرتز فقط.

وبالمقارنة بين الإنسان وبعض الحيوانات، لا يستطيع الإنسان سماع الأصوات التي يزيد ترددها على 20 ألف هيرتز، ولكن هذا النطاق يتوسع كثيراً لدى القطط، حيث تتمكن من سماع الأصوات التي يصل ترددها إلى 79 ألف هيرتز، أما الكلاب فتستطيع التقاط الأصوات التي تصل إلى60 ألف هيرتز.