كوب من الزبادي كامل الدسم يومياً.. دواء الرشاقة

كشفت دراسة حديثة أن المواظبة على تناول كوب من الزبادي كامل الدسم يومياً يحافظ على رشاقة الجسم، لاسيما إذا رافقتها حمية "البحر الأبيض المتوسط".

ووفق الدراسة واسعة النطاق، التي أجراها الباحث ميجيل مارتبيز غونزاليس ونشرتها صحيفة "الديلي ميل"، فإن الأطعمة كاملة الدسم تحمي من زيادة الوزن.

وأجريت الدراسة على 8500 رجل وامرأة إسبان ذوي قوام رشيق لمدة 7 سنوات، حيث تبين أن تناول الزبادي كامل الدسم يومياً يقلل العرضة لزيادة الوزن بنسبة 19%، بينما الاكتفاء بتناوله مرة أو مرتين أسبوعيا يساعد على زيادة الوزن.

ويفسر غونزاليس ذلك بقوله إن "الأشخاص الذين يتناولون الزبادي بانتظام يكون هو بمثابة الحلوى بالنسبة لهم، أما الآخرون فيتناولون الحلويات بنسبة أكبر".

أما التفسير الثاني فاحتواء الزبادي على بعض الكائنات الحية الدقيقة والمفيدة والتي تشكل نوعاً من البكتيريا النافعة التي تمنع دخول الجراثيم والبكتيريا الضارة داخل الأمعاء.

كما أثبتت الدراسة أن فوائد تناول الزبادي تكون أكبر عند اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط أيضا.