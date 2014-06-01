حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة نافارا في إسبانيا من أن تناول الخبز الأبيض يوميا يزيد خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 40%. وذلك مقارنة بمن يتناولونه مرة في الأسبوع.

وإن كنت من عشاق الخبز الأبيض فالأغلب أنك تتناوله بشكل يومي وفي وجبة الإفطار تحديدا. ولكن إذا كنت تخشى زيادة في الوزن، فيفضل أن تتوقف عن تناوله.

باحثون في جامعة نافارا في إسبانيا حذروا في دراسة حديثة، من أن تناول الخبز الأبيض يزيد خطر الإصابة بالسمنة.

وقالت الدراسة إن الذين يتناولون قطعتين أو أكثر من الخبز الأبيض يوميا أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 40% مقارنة بمن يتناولونه مرة واحدة أسبوعيا.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يحتويه الخبز الأبيض من كربوهيدرات يتحول في الجسم إلى دهون، مما يزيد من الوزن.

الدراسة التي عرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في بلغاريا، تتبعت العادات الغذائية والوزن لنحو 10 آلاف شخص لمدة خمس سنوات.

وشددت على أهمية التنويع الغذائي وتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة عوضا عن الخبز الأبيض.

يذكر أنه في المملكة المتحدة وحدها يباع نحو 12 مليون رغيف خبز يوميا، ثلاثة أرباعها من الخبز الأبيض.