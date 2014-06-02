العلماء يؤكدون: الشقراوات لسن غبيات

ساد اعتقاد بين كثير من الناس بأن السيدات الشقراوات يتّسمن غالباً بنسبة من الغباء، إلا أن العلماء يؤكدون أن هذا المفهوم خطأ شائع. فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن لون الشعر يعتمد على جزء حرف واحد من الخريطة الوراثية للإنسان.

وفي هذا الشأن نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، عن البروفيسور ديفيد كينغسلي قوله: "إن الآلية الوراثية التي تتحكم في الشعر الأشقر لا تغير أي جزء آخر في الجسم"، وبالتالي لا تؤثر على شخصية أو ذكاء الإنسان.

كما وجد العلماء أن الـ"جين" الذي يؤثر في الشعر الأشقر لا يرتبط بلون العين، مؤكدين أنه لا يوجد أي ارتباط بين الشعر الأشقر والعيون الزرقاء.