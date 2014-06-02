6 أطعمة تقضي على الكوليسترول

ليس من الضروري أن تحرم نفسك من أطعمتك المفضلة لتنعم بصحة أفضل، فبإضافة ستة أنواع فقط من الأطعمة لغذائك اليومي يمكنك التخلص من الكوليسترول المسبب الرئيسي لأمراض القلب.

وبحسب دراسة حديثة نشرتها مؤخراً صحيفة "ديلي ميل" فإن الستة أطعمة هي الألياف، زيت الزيتون، حليب الصويا، المكسرات، الشوفان والزبادي.

وبمساعدة أخصائية التغذية الدكتورة سارة شينكر، أوضحت الصحيفة المقادير المناسبة والمطلوبة للاستفادة من هذه العناصر في البرنامج الغذائي اليومي.

وبرهنت أدلة علمية قوية أن هناك بعض الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والبقول أو الشوفان، تمنع امتصاص الكوليسترول في الدم. وهناك أيضا أدلة على أن أنواعا معينة من الألياف مثل النخالة والشوفان فعلا تقلل من كمية الكوليسترول المصنعة من قبل الكبد.

هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطعمة، مثل الجوز والزيتون وزيوت بذور اللفت، تساعد في تقليل الضرر الذي قد يسببه النوع السيئ من الكوليسترول "LDL" للجسم.

وقد أظهرت الدراسات وجود انخفاض في معدل الكوليسترول من نوع LDL، وهو النوع السيئ، بنسبة تصل إلى 20% في ثلاثة أشهر عند الالتزام بنظام غذائي جيد يحتوي الستة عناصر السالفة الذكر.

وكانت الصحيفة كشفت الأسبوع الماضي عن بعض الأكلات التي يمكن أن تخفض الكوليسترول مع مقتطفات حصرية من كتاب للوصفات الصحية لأخصائية التغذية الدكتورة سارة شينكر.

وللعلم فإن مخاطر الإصابة بأمراض القلب تعتمد على عدد من العوامل بخلاف مستوى الكوليسترول في الدم، حيث تشمل أيضا الاستعداد الوراثي، والتدخين، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة الرياضة، والبدانة.

ما هو الكوليسترول؟

والكوليسترول هو مادة شمعية لزجة شبه دهنية، بيضاء اللون، طرية عديمة الطعم والرائحة موجودة في الدم وجميع أجزاء الجسم.

يصنف الكوليسترول من الدهون لأنه يذوب فيها ولا يذوب في الماء ويوجد الكوليسترول طبيعياً في المخ والأعصاب والكبد والدم والعصارة الصفراوية.

كما أنه ضروري لعمل الجسم بصورة سليمة، فهو مسؤول عن بناء الخلايا ويساعد في إفراز بعض الهرمونات.

وجدير بالذكر أن 60% من البريطانيين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.