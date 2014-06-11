أيها الرجال.. حذار من وضع الهاتف المحمول في السروال

ما كنا لنتصور يوماً أن الهاتف الجوال يمكن أن يتسبب في العقم عند الرجال، إلا أن دراسة بريطانية حديثة كشفت أن الرجال الذين يضعون الهواتف المحمولة في جيب البنطلون يضرون بالحيوانات المنوية لديهم ويقللون من فرص إنجابهم. وقد شملت الدراسة 1492 رجلاً.

وحلل الباحثون نتائج 10 من الدراسات التي أجريت على تأثير المحمول على خصوبة الرجال، ووجدوا أن 50% إلى 85% من السائل المنوي لديه قدرة طبيعية للتحرك نحو البويضة، لكن هذه النسبة انخفضت بين الرجال الذين يتعرضون لتأثيرات الهواتف المحمولة إلى 8%.

وأشارت الدراسة إلى أن التعرض للترددات الراديوية والإشعاع الكهرومغناطيسي من الهواتف النقالة يؤثر سلبا على نوعية الحيوانات المنوية وقدرتها على التخصيب.

هذا وأكد الباحثون أن معظم البالغين في جميع أنحاء العالم يمتلكون الهواتف النقالة، ونحو 14% من الأزواج في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع يجدون صعوبة في الإنجاب، حيث تضر الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهواتف المحمولة بخصوبة الرجال.