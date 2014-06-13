ظهور أول حالات إصابة بفيروس "شيكونجونيا" في أميركا

ظهرت حالات إصابة بمرض فيروسي مؤلم ينتقل بواسطة البعوض في أنحاء متفرقة في الولايات المتحدة بين مسافرين عادوا مؤخراً من بلدان في منطقة الكاريبي حيث ينتشر الفيروس.

وأعلن مسؤولون صحيون في نورث كارولاينا ونبراسكا وانديانا هذا الأسبوع ظهور أول حالات إصابة مؤكدة بفيروس "شيكونجونيا"، إضافة إلى ولاية تنيسي التي توجد بها حالات مشتبه بها.

وانتشر فيروس شيكونجونيا" سريعاً في منطقة الكاريبي في الأشهر الماضية، وأدى إلى نقل آلاف المرضى إلى المستشفيات للعلاج من ألم في المفاصل وصداع وحمى شديدين.

وقال مسؤولون صحيون في ولاية فلوريدا والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن حالات الإصابة في الولاية وعددها 25 تمثل غالبية الحالات التي أعلن عنها في الولايات المتحدة.

ولم ينتقل الفيروس بواسطة بعوض محلي في حالات الإصابة في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الصحة العامة في الكاريبى هذا الأسبوع، إن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه بها ارتفع إلى 135651 حالة من 100 ألف في الثاني من يونيو.

ورصد الفيروس في 20 بلداً ومنطقة، وسجل أكبر عدد للحالات التي يشتبه بأنها مصابة بالفيروس في جمهورية الدومنيكان، حيث قال مسؤولون إنهم رصدوا أكثر من 77 ألف حالة إصابة مشتبه بها منذ أن وصل الفيروس إلى البلاد قبل خمسة أشهر ونصف الشهر، من بينها 20 ألف حالة إصابة جديدة مشتبه بها في الأسبوع الماضي وحده.

وقال ممثلون لمنظمة الصحة العالمية في هايتي، إن "شيكونجونيا" ستواصل الانتشار مع تكاثر البعوض في المياه الراكدة والأواني المكشوفة التي يستخدمها الكثيرون من السكان في منازلهم لتعويض نقص المياه الجارية.