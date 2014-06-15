"كورونا" يصل إلى بنغلادش عبر مسافر أميركي

أعلنت بنغلادش، الأحد، أول حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيروس "كورونا"، وهي لرجل عائد من الولايات المتحدة عن طريق أبوظبي.

وقال محمود الرحمن، من معهد علم الأوبئة وأبحاث ومكافحة الأمراض، إن الرجل الذي يبلغ من العمر 53 عاماً يُعالج في المستشفى. وأضاف أن الرجل أُصيب بالفيروس في الغالب حين توقف في أبوظبي خلال عودته من الولايات المتحدة".

يُذكر أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين البشر عام 2012 . ويسبّب الفيروس التهاباً حاداً في الجهاز التنفسي، وتتشابه أعراضه مع أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارز" الذي تفشى عام 2003. وتبلغ نسبة الوفاة بالمرض نحو 40%.

وأصاب المرض نحو 800 شخص على مستوى العالم توفي منهم 310. وظهرت معظم الحالات في السعودية، لكن حالات متفرقة ظهرت في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.