تناول حبات الفراولة قد يخفض من ضغط الدم

أثبتت دراسة علمية حديثة أن تناول حبات الفراولة يمكن أن يخفض من ضغط الدم، فقد تم إخضاع 60 سيدة (بعد سن انقطاع الطمث) يعانين من ارتفاع ضغط الدم لوجبة من الفراولة بشكل يومي لمدة ثمانية أسابيع، وذلك من خلال الدراسة التي أجريت تحت إشراف جامعة ولاية فلوريدا، وتم عقد مقارنة بين معدلات ضغط الدم لديهن قبل وبعد التجربة.

وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، فقد كان معدل ضغط الدم لدى تلك السيدات أكثر من 130/85، ولكنه أقل من 160، فمن المعروف أن ضغط الدم عادة ما تزيد معدلاته لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يذكر أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على تخفيض ضغط الدم عن طريق تليين المادة المبطنة للأوعية الدموية، مما يساعد على توسيع الشرايين، وبالتالي تخفيض ضغط الدم.